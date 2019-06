Ottawa annonce 5,3 M$ pour les sorties scolaires en milieu francophone minoritaire

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, doit en faire l'annonce mercredi dans une école francophone d'Ottawa.

Intitulé Fonds d'appui à l'école communautaire citoyenne, ce financement sera doté d'un budget de 5,3 millions de dollars au cours des quatre prochaines années.

Il sera géré par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), laquelle sera responsable d'octroyer, jusqu'en 2023, des microsubventions à des organismes à but non lucratif en collaboration avec des écoles de partout au pays.

La FJCF est très fière de pouvoir contribuer à la mise en oeuvre de cette nouvelle initiative qui favorisera un rapprochement entre les communautés et les écoles dans le but de créer des activités citoyennes et identitaires pour les élèves , soutient la présidente de l'organisme, Sue Duguay.

Les premières subventions dans le cadre de ce nouveau programme sont disponibles dès cette année.

Ces activités de construction identitaire sont essentielles à l'épanouissement du français, tant dans les écoles que dans les communautés , a fait savoir la ministre Joly.

La création du fonds se fait dans le cadre plus large du Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement fédéral.