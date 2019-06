Amir Khadir, la maladie de Lyme et la controverse des traitements antibiotiques prolongés

Depuis un an, le médecin et ex-politicien Amir Khadir vient en aide aux patients possiblement atteints de la maladie de Lyme. Avant d'aboutir dans son bureau, ces patients ont habituellement passé d'innombrables tests et essayé de nombreux traitements qui ont tous échoué. Ils se tournent vers Amir Khadir, puisqu'il semble être le seul médecin du Québec à prescrire l'antibiothérapie prolongée, un traitement qui n'a pas fait ses preuves et qui comporte des risques importants.