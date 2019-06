Trois petits lémurs font leurs débuts au zoo de Moncton

La famille du zoo s'est agrandie avec l'arrivée de ces trois mammifères lémuriens, le 22 avril dernier. Ce n'est qu'au cours des derniers jours, toutefois, qu'ils ont eu l'occasion goûter pour la première fois à l'été néo-brunswickois.

Bien qu'ils sont déjà âgés de quelques semaines, les responsables du zoo n'ont pas encore pu déterminer leur sexe.

Pour l'instant, on laisse la mère prendre soin d'eux et elle fait cela très bien. On a donc pas encore eu l'occasion de les prendre, mais on va éventuellement tenter de déterminer si ce sont des femelles ou des mâles , explique la gardienne de zoo, Mélanie Prince.

Les responsables essaient de ne pas brusquer le groupe de lémurs et de lui laisser le temps d'apprivoiser l'entrée des petits dans ce monde.

Le sexe des trois petits n'a pas encore été déterminé par les responsables du zoo. Photo : CBC

Jusqu'à présent, les trois petits mammifères prennent tranquillement des habitudes, comme tous les petits. Ils restent éveillés une bonne partie de la journée, mais ils sont encore très attachés aux siestes qui accompagnent les repas.

Ils passent leurs journées à se mordiller les oreilles et à explorer leur enclos sous l’œil vigilant de leur mère, Lily.

Ils sont tous les trois en très bonne santé.

Nous leur donnons de petits biscuits, ils aiment ça. Ceux-ci renferment tout ce dont ils ont besoin, comme des protéines. L'après-midi, ils ont droit à un grand bol de fruits et de légumes mélangés , ajoute Mélanie Prince.

Les trois petits lémurs aiment bien leur nourriture. Photo : CBC

La directrice du zoo, Jill Marvin, indique que les lémurs auront un rôle important à jouer au sein de l'organisation.

La raison pour laquelle nous avons ces animaux ici est parce qu'ils sont d'excellents ambassadeurs de la vie sauvage , dit-elle.

La majorité des gens connaissent le lémur comme animal emblématique de Madagascar. Ce que plusieurs ne savent pas, selon Mme Marvin, c'est que la grande famille des lémurs est en voie de disparition.

Avec ces [petits], on va attirer l'attention des gens. Ils nous posent beaucoup de questions sur cette espèce, ils veulent en apprendre plus, ils deviennent engagés , partage la directrice.

En 30 ans de carrière, c'est la première fois que Jill Marvin est témoin de la naissance de lémurs.

Ceux qui voudront les rencontrer auront plus de chance de les apercevoir le matin, car leur routine les transporte rapidement vers la sieste après la première collation de la journée.

Avec les informations de CBC