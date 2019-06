Les soins à Oak Ridge étaient thérapeutiques selon un ancien psychiatre de l'asile

L'un des anciens psychiatres de l'asile de Penetanguishene s'est défendu mardi d'avoir administré des traitements expérimentaux à ses patients dans les années 1970. Une vingtaine d'ex-pensionnaires poursuivent les Drs Gary Maier et Elliott Barker et la province pour les soins qu'ils y ont reçus sur une période de 20 ans. Un juge avait autorisé en 2017 leur recours de 25 millions de dollars après avoir comparé ces traitements à des actes de torture.

Dans ce procès civil, les avocats des plaignants doivent démontrer que leurs 28 clients ont fait les frais d'expériences psychiatriques, qu'ils ont été torturés, drogués et humiliés lors de leur internement à l'ancien asile Oak Ridge de 1965 à 1983.

Le Dr Gary Maier, qui vit au Wisconsin, était le directeur clinique à Oak Ridge de 1973 à 1978, à l'exception d'une année sabbatique qu'il a prise pour voyager. Il y avait fait sa résidence en psychiatrie sous la supervision du Dr Elliott Barker qu'il a ensuite remplacé.

Son avocat, Bill Black, avait dit dans ses arguments d'ouverture que les programmes litigieux auxquels étaient soumis les patients de son client avaient reçu à l'époque l'aval de la communauté scientifique et des autorités de la province.

Le Dr Maier affirme par ailleurs à la barre des témoins que les drogues controversées comme le LSD et le DTT étaient administrées sur une base volontaire. D'anciens pensionnaires ont plutôt déclaré qu'ils n'avaient pas eu le choix de se soumettre aux traitements.

L'objectif de ces traitements, dits thérapeutiques, consistait selon lui à développer l'empathie chez les psychopathes et les schizophrènes, à perturber leur défense psychologique et à provoquer des sautes d'humeur. Ces drogues neuroleptiques permettaient de relâcher leurs émotions réprimées pour qu'ils en discutent par la suite dans des thérapies de groupe que nous organisions , explique-t-il.

Le Dr Maier souligne que les soins qu'il prodiguait à ses patients étaient bénéfiques. Ils étaient novateurs pour l'époque compte tenu de l'avancée de la médecine psychiatrique. Il ne s'agissait donc pas d'expériences sur des cobayes, selon lui, comme le laisse entendre la défense des plaignants.

Il en était de même avec le recours à la capsule : cette cellule insonorisée en forme de dôme dans laquelle on enfermait quatre à cinq individus nus pour les forcer à communiquer entre eux, parce que les patients partageaient rarement leurs émotions.

Les psychopathes ont tendance à éviter le regard des autres, nous voulions stimuler leurs facultés sensorielles sans qu'ils soient distraits par des facteurs extérieurs comme la lumière ou le bruit. Dr Gary Maier, ancien directeur clinique d'Oak Ridge

Le Dr Maier reconnaît que la capsule ne comportait qu'une toilette et que les parois étaient munies de pailles pour qu'ils puissent se nourrir en liquides durant une semaine.

Une fois sortis de la capsule, les pensionnaires pouvaient discuter des émotions qu'ils avaient ressenties en leur présence durant leur confinement.

Nos patients avaient une propension à s'isoler pour se protéger, ce qui ne facilitait jamais leur guérison... nos traitements mettaient donc l'accent sur les relations interpersonnelles. Dr Gary Maier

Le psychiatre confirme que les patients récalcitrants étaient mis en confinement solitaire pour les calmer ou protéger le personnel et les autres pensionnaires. D'autres étaient retenus par des contentions sur les étages. L'une des méthodes consistait à attacher par le poignet un patient turbulent à un autre plus docile avec des menottes , précise-t-il. Parfois, l'individu violent avait les deux poignets menottés à son ceinturon pour l'empêcher de se débattre.

Le Dr Maier confirme que les cellules des patients étaient davantage des chambres avec un mobilier et une fenêtre en plexiglas. Ils pouvaient voir ce qui se passait dans la cour ou admirer des oiseaux dans le ciel, ce qui permettait de stimuler leurs sens. Il reconnaît que les pensionnaires avaient des chemises d'hôpital inaltérables pour éviter qu'ils n'utilisent le tissu pour s'adonner à l'automutilation.

L'établissement possédait toutefois deux cellules où les lits étaient encastrés dans le béton pour dissuader les patients de se servir d'un lit en métal pour s'infliger des blessures. Il ajoute que les patients n'étaient jamais privés de sommeil et que personne ne se plaignait à ce sujet auprès du personnel.

Le Dr Maier qui est interrogé par son avocat affirme par ailleurs que la transparence était de mise et que ses traitements n'étaient pas tenus secrets. Il affirme que la presse était invitée à Oak Ridge pour écrire des articles à ce sujet. Nous avions également en résidence des étudiants en travail social et en sciences infirmières , ajoute-t-il.

Il souligne que la GRC avait été mise au courant des traitements au LSD et qu'elle avait même demandé des échantillons d'urine de certains patients afin que la Couronne puisse utiliser leurs résultats dans des procédures judiciaires. Les pensionnaires acceptaient volontiers de donner leur urine , dit-il.

Me Black a projeté en fin d'après-midi certaines photos des pensionnaires et du personnel d'Oak Ridge. On y voit par exemple des patients lors des thérapies de groupe ou dans des activités à l'extérieur. Nous allions parfois en pique-nique sur l'île Beausoleil dans la baie Georgienne , se souvient le Dr Maier.