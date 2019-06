Polyfonik 30 : Erik Ringuette se projette dans l'avenir

Le concours cette année est le 22 juin. Le grand gagnant représentera l'Alberta à Chant'Ouest et courra ainsi la chance de se rendre au Festival international de la chanson de Granby.

Matthieu Damer, directeur du Centre de développement musical de l'Alberta (CDM), passe plusieurs mois à travailler avec les candidats pour leur donner les outils nécessaires afin d’acquérir des compétences et atteindre leur plein potentiel.

Grâce à une application, l'équipe de Radio-Canada a pris une photographie de Erik Ringuette et le programme a vieilli son portrait. Erik a bien rigolé en voyant sa photo.

L'auteur-compositeur-interprète, Erik Ringuette, se voit 30 ans plus vieux. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

J'ai plus de rides que j'aurais aimé [...]. Je ressemble un peu à mon grand-père.

L'auteur-compositeur-interprète savait tout de suite d'où provenaient ses rides.

Dans 30 ans, nous serons en 2049. Erik aura 51 ans. Il aurait une vie paisible dans les montagnes, avec sa famille. L'artiste espère qu'il ne fera pas que jouer de la musique, qu'il en vivra.

Son plus grand rêve serait d'avoir réalisé cinq albums. Il aimerait avoir fait plusieurs tournées, majoritairement au Canada, mais aussi en Europe et dans les petits coins francophones des États-Unis. Il souhaite également avoir collaboré avec des artistes locaux.

[Pouvoir] gagner pour moi c'est vraiment juste un bonus. Moi c'est vraiment l'expérience et juste la joie d'être sur la scène de Polyfonik. Pour moi n'importe où que ma carrière me mène, ça sera à cause du CDM, de La Chicane, de Polyfonik, d'événements comme ça.

Erik Ringuette