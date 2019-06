Des artistes ont caché un logo dans des jeux vidéo populaires

Le logo, appelé Greentooth, représente une émoticône au sourire découpé en pointes. Il apparaît dans une grande variété de jeux, dont Overwatch, Spider-Man, The Sims 4, Wolfenstein: The New Order, Halo 4, Tom Clancy’s The Division, XCOM 2, Hitman et Battlefield 3.

Greetooth, le logo de Polycount Photo : Polycount

Son ubiquité s’explique par le fait que Polycount est un réseau social consacré au métier d’artiste 3D. Les professionnels de ce milieu, nombreux dans les studios de jeux vidéo, se réunissent sur Polycount pour faire du réseautage, discuter de différents sujets liés à leur métier, apprendre de nouvelles techniques et montrer leurs créations dans un portfolio virtuel.

Le logo de Polycount étant libre de droits, certains artistes ont décidé de l’intégrer subtilement aux jeux sur lesquels ils travaillent.

On peut entre autres le trouver sur la veste de Roadhog dans Overwatch, derrière une caisse dans Halo 4 et sur une affiche dans Tom Clancy’s The Division.

Dans The Sims 4, le logo apparaît à l'occasion sur l'écran des téléphones des personnages.

Le logo de Polycount, tel qu'il apparaît dans The Sims 4 Photo : Electronic Arts / Polycount

Des utilisateurs de Polycount répertorient les endroits où l’on retrouve Greentooth dans un fil de discussion (Nouvelle fenêtre) sur le forum du site.