Changement de cap pour la nouvelle école francophone à Saint-Jean

Le ministre des Transports et des Travaux publics de Terre-Neuve-et-Labrador, Steve Crocker, soutient que jusqu’à maintenant, il n’a pas été convaincu que la construction d'une nouvelle école à Galway, tel que proposé par le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) en décembre dernier, soit « justifiée ». Mais il assure que la construction d’une nouvelle école francophone, qu’elle soit à Galway ou à Mount Pearl, demeure possible.

M. Crocker explique que le ministère des Transports et des Travaux publics lancera un appel d'offres au début de juillet afin d’examiner « toutes les options qui nous sont disponibles ».

Il indique que ces options comprennent l’utilisation de deux anciens immeubles du conseil scolaire anglophone : l’ancienne École des sourds et l’ancienne école Holy Cross. L'école francophone Rocher-du-Nord occupe actuellement les locaux de ce dernier bâtiment.

L'annonce est faite six mois après que le CSFP a proposé au gouvernement la construction d’une nouvelle école pour la région métropolitaine dans le quartier Galway.

considérablement plus élevé

Steve Crocker a précisé mardi que le coût total de ce projet de construction, tel que proposé, s’élève à environ 56 millions de dollars. Cette somme est considérablement plus élevée que les 20 à 25 millions de dollars habituellement dépensés pour construire des écoles de la même taille, même si le projet du CSFPConseil scolaire francophone provincial inclut un centre communautaire.

Radio-Canada a aussi rapporté lundi que, selon une analyse préparée par le CSFPConseil scolaire francophone provincial , le quartier Galway serait un emplacement sexy, fancy, moderne pour une nouvelle école francophone de 500 places à Saint-Jean. L’achat du terrain ciblé par le CSFPConseil scolaire francophone provincial coûterait pourtant 1,5 million de dollars de plus qu’un autre terrain de la même taille à Mount Pearl, un endroit jugé moins beau .

M. Crocker soutient que son ministère continuera de travailler avec le CSFPConseil scolaire francophone provincial lors de cette prochaine période d’analyse, mais il explique qu’il faut s’assurer de l' utilisation optimale de l’argent des contribuables .

Craig Pardy, le porte-parole des progressistes-conservateurs en matière d’éducation, soutient qu’il ne veut pas se prononcer sur le choix de l’emplacement de la future école sans avoir vu l’analyse du ministère.

Il explique cependant que, dans sa circonscription de Bonavista, il y a de très belles écoles, mais aucune n’aurait ce prix .

Son homologue néo-démocrate, Jim Dinn, qui est également l’ancien président de l’association des enseignants de la province, se questionne aussi sur le projet proposé par le CSFPConseil scolaire francophone provincial .

On pense à l’école [francophone] Notre-Dame-du-Cap, à Port-au-Port, ou à celle de Labrador City, qui a au moins 60 ans. Je me demande si ce n’est pas là qu’il faut investir? , demande-t-il.

Jim Dinn indique qu’il est en faveur de construire des écoles qui répondent aux besoins des élèves et du personnel enseignant. Mais il précise qu’une école dans un emplacement sexy, fancy, moderne n’est pas un critère pour décider du caractère éducatif d’un lieu.

Je connais des parents qui ont enlevé leurs enfants du système francophone, mais pas à cause des édifices. C’était plutôt parce qu’aux écoles anglophones, on offrait beaucoup plus de cours. C’est quelque chose qu’il faut régler.

Jim Dinn, député néo-démocrate