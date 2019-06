Polyfonik 30 : on replonge dans le passé, il y a 30 ans, avec Renelle Roy

On replonge dans le passé, en 1989. Renelle avait à l'époque 8 ans, elle était en 2e année.

«Je suis la plus vieille de quatre enfants et mes frères et ma soeur n'avaient pas le choix que de participer aux spectacles [avec moi].» Renelle Roy Photo : Courtoisie Renelle Roy

Depuis sa tendre enfance, Renelle a toujours rêvé de devenir une chanteuse. Elle regardait les grandes stars et s'imaginait à leur place. La musique occupait une grande place dans sa vie, dans son quotidien et dans sa famille. Elle aimait aussi danser.

Quand j'étais petite, je regardais les vidéo-clips et j'apprenais les chorégraphies par coeur, moi-même, comme Janet Jackson, "If".

Depuis elle a fait de la danse folklorique et traditionnelle, de la samba, du hip-hop et de la capoeira. Elle aimerait apprendre aussi la salsa.

À 18 ans, Renelle et une copine ont écrit une chanson pour la fin du secondaire et la remise des diplômes.

Je me rappelle, ça avait surpris les gens un peu, parce que je n'ai pas beaucoup chanté à l'école et j'ai attendu à ma graduation et là tout le monde a dit : "Mais tu chantes? Mais depuis quand tu chantes?" [...]. La chanson parlait de rêves, de grandir et des choix dans la vie.

Renelle Roy