Des poubelles de rue pour le recyclage dans le Vieux-Québec

Des duos de corbeilles de rue font leur apparition dans les lieux les plus fréquentés de Québec pour collecter à la fois les ordures et le recyclage

Une centaine de duos de poubelles pour ramasser les ordures et le recyclage seront d'abord installés dans les secteurs commercial, historique et dense du Vieux-Québec et du quartier Petit-Champlain, a annoncé la Ville de Québec mardi après-midi.

La collecte des matières sera effectuée par la Ville avec un camion compartimenté qui ramassera d'un côté les ordures et de l'autre les matières recyclables.

Les matières recyclables seront récupérées par le centre de tri. Les ordures prendront pour leur part le chemin de l’incinérateur.

Les premières poubelles pour le recyclage sont installées dans les secteurs plus touristiques. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Dans la Cité-Limoilou d'ici la fin de l'année

Le déploiement des nouvelles poubelles se poursuivra cette année jusque dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou pour atteindre environ 300 duos de corbeilles d'ici les premiers flocons de neige en décembre.

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre en place ce duo de corbeilles pour offrir ainsi une solution pour collecter les matières recyclables à l’extérieur du foyer, souligne Mme Suzanne Verreault, membre du comité exécutif responsable de l’environnement et de la gestion des matières résiduelles. Nous répondons ainsi à une volonté exprimée tant par les citoyens que par les touristes de pouvoir se départir de manière responsable de leurs matières recyclables quand ils participent à des activités extérieures. »

D'autres duos de corbeilles de rue seront ajoutés dans le reste de la ville en 2020 et 2021.

La Ville de Québec s'est fixée l'objectif de valoriser 82 % des matières générées sur son territoire d'ici 2028.