Une route désignée pour les camions sème la controverse dans le Nord de l’Ontario

Lorsque la municipalité a voulu se munir d’une RDCroute désignée pour les camion en janvier, le concept d'une telle route a été approuvé de justesse par une marge de 7 votes contre 6.

Le conseil doit maintenant entériner cette décision pour en faire un règlement administratif officiel.

Le trajet proposé empêcherait les camions de marchandise de circuler sur de nombreuses rues de la ville, à l’exception des livraisons locales.

Il empêcherait notamment les poids lourds qui traversent la ville d'emprunter la route 102 et la rue Arthur Ouest et les forcerait à rester sur les routes 11 et 17.

Les maires des municipalités voisines de Neebing, Oliver-Paipoonge et Conmee s’inquiètent cependant que la RDC route désignée pour les camion causerait une augmentation de trafic sur la Transcanadienne, qui traverse leur communauté.

Geoff Wood, premier vice-président des politiques de l’Association du camionnage de l’Ontario, était présent lors de la réunion du conseil de lundi soir.

Il a remis en cause le système proposé par la ville pour interdire les camions qui utiliserait le poids enregistré des véhicules immatriculés.

Selon Geoff Wood, de l'Association du camionnage de l'Ontario, le règlement sous sa forme actuelle toucherait les chauffeurs qui ont une remorque vide ou pas de remorque du tout. Photo : CBC/Jeff Walters

Lorsque vous enregistrez un camion, […] vous l’enregistrez aussi haut que vous pouvez , a-t-il affirmé.

Le règlement viserait aussi les conducteurs qui essaient de se rendre à l’épicerie, aux restaurants, aux hôtels et aux cafés dans le cadre de leur temps libre, indique-t-il.

À deux reprises, les conseillers municipaux ont demandé de renvoyer le règlement à l’administration pour y apporter des changements en fonction des suggestions de l’exposé de M. Wood, sans succès.

Le conseil municipal a maintenant trois choix.

Il peut reconsidérer le règlement tel que proposé, demander à l’administration d'apporter des changements ou annuler la décision prise en janvier.

À l'heure actuelle, il n'y a aucune directive du conseil ou de l'administration sur la façon de procéder.