2000 arbres de Québec traités pour combattre l’agrile du frêne et la maladie de l’orme

La Ville de Québec déploie l'artillerie lourde dans sa lutte contre l'agrile du frêne et la maladie hollandaise de l'orme.

Elle va procéder à l'injection de traitement de TreeAzin et d'Arbotech sur plus de 2000 arbres pour freiner la propagation de l'agrile du frêne et pour contrer la maladie hollandaise de l'orme.

Des instruments d'injection seront installés à la base des arbres.

La Ville prévient les passants qu'il ne faut pas toucher à ces instruments.

Elle demande aussi aux citoyens d'éviter tout transport du bois du frêne ou d'orme jusqu'au 30 septembre pour prévenir une infestation.

L'orme est l'emblème de la ville de Québec. On en compte près de 9000 dans les espaces publics.