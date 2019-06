Amos : plus de revenus en 2018, mais une augmentation de la dette

La Ville d'Amos a terminé l'année financière 2018 avec des revenus plus importants que ce qui avait été anticipé dans le budget. Par contre, la dette a aussi considérablement augmenté.

Le budget 2018 prévoyait des revenus et des dépenses d'un peu plus de 38,2 millions de dollars. Or, selon le rapport sur la situation financière qui a été présenté lundi soir par le maire, Sébastien D'Astous, les revenus totalisent près de 40,5 millions de dollars.

Il y a par ailleurs un excédent de 1 119 285 $ comparativement aux dépenses, qui sont de 39 330 131 $.

Toujours selon le rapport du maire, ces surplus s'expliqueraient notamment par une augmentation des revenus occasionnés par les taxes foncières et des dépenses inférieures à ce qui avait été anticipé. Il convient également de noter que la distribution d'électricité, qui est gérée par la municipalité, a permis d'engranger un surplus de 1 262 285 $ en 2018.

L'année dernière, la Ville d'Amos a dépensé près de 11 millions de dollars pour effectuer divers travaux, dont près de 7,5 millions pour la 1re Avenue Ouest.