Polyfonik 30 : on saute dans le passé, il y a 30 ans, avec Isabelle Cliche

On retourne dans le passé, en 1989. Isabelle Cliche avait 10 ans. Déjà à l'époque, Isabelle était une petite fille pleine de vie.

J'étais turbulente et un petit peu extravertie, ça, c'est certain.

Elle avait déjà une passion : le patinage artistique.

Moi j'aimais faire du patinage artistique pour toutes les steppettes, les spectacles, les à-côtés, ce n'était pas les sauts et les pirouettes; ça, ça me faisait peur. Mais tout ce qui était spectacle, j'aimais beaucoup ça.

À l'époque, Isabelle était en 4e année. C'est cette année-là qu'elle s'est découvert une autre passion pour le théâtre.

Isabelle a d'ailleurs fait son premier numéro de clown par hasard. Elle a vu une annonce de recherche de clowns. Isabelle n'était pas encore une clown, mais elle était comédienne, jouait dans des pièces de théâtre et adorait l'improvisation. Elle s'est présentée à l'agence et s'est éventuellement retrouvée devant des milliers de spectateurs, en remplacement d'un clown malade... Isabelle avait alors 21 ans.

Une fille descend [des escaliers de l'agence], c'est une des propriétaires; je ne la connais pas. Elle me dit : " toi, tu as dit que tu étais une clown, une fille 'game'... Notre clown aujourd'hui est malade et on a un gros contrat pour TVA. Es-tu 'game' d'y aller? " Alors mon premier contrat payé, comme clown, c'était devant 5000 personnes!

Isabelle Cliche