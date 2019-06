Les écoles du Nouveau-Brunswick seront équipées de détecteurs de gaz carbonique

L’installation commencera durant les vacances cet été. Les détecteurs doivent être en place avant le démarrage des appareils de chauffage des écoles.

Les écoles seront ainsi plus sécuritaires, soulignent le ministre Cardy et son collègue des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver.

Les détecteurs lanceront un signal d’alarme si du gaz carbonique se répand dans l’école. Ces dispositifs n’avaient pas été installés auparavant parce qu’ils ne sont pas requis par le Code du bâtiment du Canada, explique le gouvernement.