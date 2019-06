Caviar et fromage : l’homme qui nourrit les cosmonautes

L’immeuble n’a l’air de rien.

Nous vérifions l’adresse pour nous assurer que nous sommes bel et bien à destination. Il y a deux gardiens à l’entrée et des fils barbelés aux clôtures pour dissuader les curieux.

Nous sommes attendus à la porte, car rares sont les journalistes et les caméras qui peuvent pénétrer dans cette usine secrète en banlieue de Moscou.

Une fois à l’intérieur, il faut enfiler des sarraus, des bonnets blancs et des pantoufles.

L’environnement est froid, stérile et hyper contrôlé.

Mais il suffit de franchir les premières portes du laboratoire et, soudainement, c’est une odeur des plus réconfortantes qui nous guide presque instinctivement vers la cuisine principale.

« Qu’est-ce qui sent si bon? »

« C’est le ragoût de mouton qui mijote dans les épices », me répond fièrement Victor Dobrovoloskiy.

L’homme de 75 ans est scientifique et membre honoraire de l’Académie de l’espace de la Russie. Il n’a jamais mis le pied en orbite, mais c’est lui qui nourrit les cosmonautes depuis des décennies.

Il a consacré sa carrière à développer des menus aussi variés que nutritifs pour les désormais longs séjours à bord de la Station spatiale internationale (SSI).

L’alimentation dans l’espace a bien évolué depuis que le premier homme a été envoyé en orbite en 1961 avec 9 tubes de nourriture, dont du Bortch (soupe à la betterave typiquement russe).

À l'époque, personne ne savait comment le système digestif réagit en apesanteur, et Gagarine fut le premier à nous dire que tout est normal. Que oui, on peut mâcher, oui on peut avaler dans l’espace!

Victor Dobrovoloskiy