Saguenay amorce le réaménagement du parc de la Rivière-aux-Sables

La ville a versée un montant de 1,1 million de dollars à l’entreprise d’économie sociale à titre de compensation. Le bâtiment sera démoli au printemps 2020. Au même moment, la Maison de quartier s’installera dans les locaux actuels de Gagnon Frères Liquidation, sur la rue Sainte-Famille dans lesecteur de Kénogami. Le terrain de la Maison de quartier deviendra un espace vert.

Un mandat a été confié à la firme Option Aménagement afin de concevoir les plans du nouveau parc de la Rivière-aux-Sables.

La phase un des travaux visera à réaligner la rue du Vieux-Pont.

Le parc de la Rivière-aux-Sables Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La municipalité ne dévoilera pas avant la fin de l’automne les détails de ce qu’elle mijote pour le reste du site, mais assure que l’endroit aura « une signature unique ».

On voulait un projet qui était durable, qui respectait toutes nos organisations et nos partenaires, mais surtout qui allait aux besoins de notre population et de nos grands événements , indique la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour.

Le projet comprend quatre phases. Une enveloppe de 2,8 millions de dollars y est réservée cette année. Le coût total du projet n’a pas encore été dévoilé.