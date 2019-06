L’entreprise de transport Rel8 autorisée à desservir l’aéroport de Saskatoon

Les usagers de l’aéroport de Saskatoon disposent d’une option de transport supplémentaire après l’annonce vendredi d’un accord entre l'Autorité de l'aéroport de Saskatoon et l’entreprise de transport Rel8 autorisant cette dernière à fournir ses services aux voyageurs.

La vice-présidente de l’aéroport de Saskatoon, CJ Dushinski, indique que la direction de l’aéroport discute aussi depuis des mois avec d’autres entreprises offrant des services de transport à l'aide d'une plateforme numérique qui exercent leurs activités à Saskatoon.

« Les discussions avancent très bien. On espère que d’autres entreprises s’ajouteront dans quelques jours ou quelques semaines », déclare-t-elle.

L’aéroport de Saskatoon a un accord exclusif avec l’entreprise de taxi United Cabs. Cette entente ne touche pas les autres entreprises de transport.

CJ Dushinski indique que la direction de l’aéroport souhaite offrir le plus d’options de transport possible au public.

« On souhaite s'assurer que le service de transport [commercial] est accessible au public et que plus d’options sont disponibles aux voyageurs », ajoute-t-elle.

Les contrats avec ces entreprises de transport se focalisent sur la fiabilité et la sécurité de ces services de transport pour le public.

De plus, ces entreprises devront payer des frais de 2 $ chaque fois qu’elles déposent un voyageur à l’aéroport ou qu’elles embarquent un voyageur.

En février, la multinationale Uber est devenue le premier service de transport de son genre à offrir ses services en Saskatchewan.

Avec les informations de CBC News