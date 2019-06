Un bâtiment vert pour le nouveau centre de préservation d'archives à Gatineau

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a dévoilé, mardi matin, les plans du nouvel édifice qui abritera son deuxième centre de préservation d'archives à Gatineau.

L'infrastructure, qui sera construite par le le consortium Les Propriétés Plenary Gatineau (PPG), cadrera avec les exigences de la Stratégie canadienne pour un gouvernement vert, le premier édifice fédéral du genre.

Il s'agira d'un bâtiment carbone net zéro , c'est-à-dire que les sources de carburant et matériaux de construction utilisés seront choisis de façon à réduire au minimum l'utilisation de carbone.

La nouvelle installation ultramoderne sera doté d'un système automatisé de haute technologie pour l’entreposage et la récupération des archives .

Ce projet va doter Gatineau du campus de conservation le plus à l'avant-garde au Canada et, pourquoi pas, du monde , a déclaré Guy Berthiaume, un bibliothécaire et archiviste canadien.

Présenté comme une solution aux besoins permanents et futurs de BAC, ce projet engendrera des coûts d’environ 325 millions de dollars et permettra la création de près de 1300 emplois pendant sa construction.

Le projet du nouveau centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada permettra de créer des emplois payants et de qualité, de favoriser l'innovation et de protéger l'environnement, tout en améliorant les services offerts aux Canadiens , a affirmé le député fédéral Steven MacKinnon.

Le député de la circonscription de Gatineau a également tenu à souligner l'importance du travail effectué par les employés de BAC. Dans cette époque de fake news, ils sont en quelque sorte les détenteurs de la vérité , a-t-il estimé.

Le consortium PPG sera également responsable d'optimiser l’espace d’entreposage dans le Centre de préservation actuel et d'entretenir les deux installations une fois la construction du deuxième centre complétée.

Rappelons que l'édifice sera construit sur le boulevard du Carrefour, à Gatineau, à côté du Centre de préservation actuel. Le début des travaux de construction se fera dès cette année et le centre devrait être opérationnel en 2022.