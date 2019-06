Le FEQ intensifie sa lutte contre le plastique à usage unique

La nouvelle mesure touche donc les scènes de la place D’Youville et du Cœur du FEQ, située devant l’Assemblée nationale.

« On espère faire l’économie d’au moins 25 000 verres de plastique cette année grâce à cette nouvelle mesure », indique la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

Pour des raisons de sécurité, la Ville de Québec exigeait jusqu’à cette année que la bière soit versée dans des verres de plastique pour les sites où les spectateurs peuvent aller et venir librement.

« On s’assurait aussi qu’il n’y avait pas de consommations qui sortaient des sites événementiels et qui soient consommées sur la rue », explique la porte-parole de la Ville, Rose-Marie Ayotte.

Pour continuer à respecter ces exigences, le FEQ a donc proposé des « mesures compensatoires » à la Ville de Québec afin de pouvoir servir de la bière en canette sur ces sites.

Non seulement y aura-t-il plus d’agents de sécurité en poste, mais des « corridors de circulation » seront mis en place pour guider l’entrée et la sortie des spectateurs, explique Samantha McKinley.

Tout ça, c’est dans le but de veiller à ce que l’alcool ne circule pas sur la voie publique. On a réussi à trouver un terrain d’entente pour mettre en place ce plan d’action pour cette année. Samantha McKinley, directrice des communications du Festival d'été de Québec

Le plastique pas complètement éliminé

Avec cette décision, le FEQ met donc un terme définitif à la bière versée dans des verres de plastique. Les canettes sont en effet servies directement aux spectateurs depuis 2010 sur les sites où l’accès est contrôlé, comme les plaines d’Abraham.

Certaines boissons devront cependant continuer à être servies dans des contenants de plastique, comme le vin ou les cocktails, parce qu’ils sont livrés dans des bouteilles de verre, une matière non autorisée sur les sites du festival.

Samantha McKinley estime cependant que ces boissons représentent environ 5 % de tout l'alcool consommé par les spectateurs du FEQ.

Par ailleurs, l'organisation a décidé de bannir complètement les pailles de plastique, qui étaient encore offertes l’an dernier dans les loges pour entreprise ou les sections VIP, par exemple.

Toutes ces décisions ont été mûrement réfléchies par un comité et n’ont pas été prises en réaction à la préoccupation grandissante du public face au plastique à usage unique, selon Mme McKinley.

On n’est pas victime de la popularité du sujet depuis la dernière année, je dirais. On n’est pas en réaction à ça. Samantha McKinley, directrice des communications du Festival d'été de Québec

Le FEQ compense ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2014 et a accentué ses efforts de recyclage et de compostage au cours des dernières années.