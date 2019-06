Lulu Hughes a repris des traitements contre le cancer

La chanteuse Lulu Hughes, qui avait eu un diagnostic de cancer du sein en 2016 et était guérie, a repris des traitements de chimiothérapie contre le cancer.

L’artiste a annoncé sur sa page Facebook qu’elle devait « relever un second défi de santé ». Elle ajoute qu’elle entend relever ce défi « avec patience et foi. Par pure précaution et pour mettre toutes les chances de mon côté, je dois reprendre des traitements contre le cancer », précise-t-elle.

Dans la suite du message, Lulu Hughes demande aux gens d’être discrets et positifs afin de préserver et d’épargner sa fille au maximum.

Elle souligne qu’elle va continuer à donner les concerts prévus à son agenda et qu’elle est très positive et bien entourée.

L'attitude de l'entourage

Lors du premier diagnostic de cancer de Lulu Hughes, sa mère était elle aussi aux prises avec cette maladie. Cette dernière est décédée lorsque la chanteuse était en traitement.

Lulu Hughes et Dan Bigras ont la même passion pour la chanson. Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

En entrevue avec Catherine Perrin en septembre dernier, Lulu Hughes avait parlé de sa maladie et surtout de l’attitude des gens qui étaient souvent mal à l’aise. Elle soulignait qu’il fallait simplement être présent et écouter.

Le cancer, ce n’est pas contagieux. Lulu Hughes

Lors de cette entrevue commune avec son grand ami Dan Bigras, qui a aussi eu un cancer en 2017, elle soulignait que la maladie l’avait réveillée. « Il n’y a de leçon à donner à personne. C’est vraiment personnel », précisait-elle.