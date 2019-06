Un soldat canadien tué en Bulgarie

Selon le ministère canadien de la Défense, le soldat Patrick Labrie, qui occupait le rang de bombardier (caporal) au sein des troupes terrestres, a perdu la vie lors d'un saut en parachute dans le cadre d'un exercice qui se déroulait en Bulgarie.

D'après une porte-parole de l'armée bulgare, Violina Valeva, les soldats effectuaient des sauts de nuit à basse altitude lundi dans le cadre d'un exercice sous commandement américain près de l'aérodrome de Tchechniguirovo, dans le sud du pays.

Un autre soldat canadien et deux Américains auraient aussi été blessés au cours de l'accident dont la nature n'a pas été précisée.

L'entraînement avait lieu dans le cadre d'un exercice des forces d'intervention rapide de l'OTAN.

À Ottawa, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a exprimé ses condoléances à la famille et aux camarades du bombardier Labrie.

Les plus proches parents ont été informés et nous voulons transmettre nos sincères condoléances, non seulement à la famille, mais aussi à tous les membres qui ont servi avec Bombardier Labrie. Harjit Sajjan, ministre de la Défense du Canada

Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un accident comme celui-ci, une enquête indépendante sera lancée. , a ajouté le ministre Sajjan.

Le lieutenant-général Jean-Marc Lanthier, qui commande l'armée canadienne, s'est quant à lui dit profondément attristé par cette perte.

Non seulement sa mort est une perte douloureuse pour sa famille et ses amis, mais nous ressentons cette perte dans l'Armée canadienne et dans l'ensemble de la communauté militaire , a-t-il déclaré à CBC.

L'adjudant-chef Stu Hartnell et moi offrons nos sincères condoléances, au nom de tous les grades de l'armée canadienne, à la famille et aux amis du Bombardier Labrie.

L'exercice militaire de l'OTAN baptisé Swift Response (réponse rapide) qui se déroule du 11 au 24 juin en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie réunit 5600 soldats dont 1495 parachutistes de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume-Unis, des États-Unis et du Canada.