Des mots qui sont de la musique aux oreilles des Premières Nations

Rien n’était enseigné à l’école. Comme ça, les jeunes Indiens ils pensaient " si notre culture n’est pas enseignée à l’école, ça doit être stupide parce qu’on n'enseigne pas ça à l’école. " Là, y avaient honte de leurs coutumes et honte de leurs pères et de leurs mères.

Le 16 septembre 1977, la journaliste Marjolaine Saint-Pierre présente à l’émission Reflets d’un pays un portrait du chanteur métis Winston Wuttunee.

Né à Battleford en Saskatchewan, Winston Wuttunee s’est fait connaître sur les scènes du Canada, des États-Unis et d’Europe. Polyglotte, il chante aussi bien en français, qu’en anglais ou en cree.

Le parcours de Winston Wuttunee ressemble à celui de beaucoup d’autochtones.

Le chanteur rappelle lors de ses spectacles les expropriations de terre qu’ont connues les communautés autochtones depuis l’arrivée des Blancs.

Il déplore aussi la dépossession culturelle dont ont souffert les Premières Nations depuis la colonisation européenne et parle de la musique comme moyen de se réapproprier leur héritage et leur fierté.

Des fois, ma grand-mère, on est au téléphone, elle est à Pikogan pis moi je suis à Montréal. Elle reçoit un de mes textes par exemple pis elle me rappelle en me disant " c’est quoi que tu veux dire exactement? "

Samian, 2009