Une photographie montre de façon saisissante l'accélération de la fonte des glaces au Groenland

Cette photo, qui a fait le tour du monde, montrant des équipages de traîneaux à chiens semblant marcher sur les eaux bleu azur d’un bras de mer du Groenland a été prise par Steffen Olsen, du Centre pour l'océan et les glaces de l'Institut météorologique danois, le 13 juin dernier, dans le fjord Inglefield Bredning, dans le nord-ouest du Groenland.

Selon le quotidien britannique The Guardian, lorsqu’ils ont pris ces photos où des chiens s’engagent dans la couche d’eau qui recouvre la surface de la glace, les scientifiques danois tentaient de récupérer des amarres océanographiques et de l’équipement météorologiques.

Habituellement, la fonte des glaces de surface s’amorce au moins trois semaines plus tard.

Selon Rasmus Tonboe de l’Institut météorologique danois, la couche de glace inférieure mesurait environ 1,2 m lors de la prise du cliché. « La fonte rapide et la glace de mer à faible perméabilité et peu de fissures laissent l'eau de fonte sur le dessus », a expliqué le scientifique sur son compte Twitter.

Steffen Olsen a expliqué pour sa part que son équipe s'appuyait sur les connaissances traditionnelles des chasseurs locaux et de leurs chiens pour traverser à des endroits secs sur la glace. L'équipe a également utilisé des images satellites pour planifier son voyage à travers les glaces du Groenland.

Malgré son aspect surréaliste, cette photo est plus « symbolique que scientifique », a estimé Steffen Olsen.

Toutefois, souligne Ruth Mottram, climatologue à l'Institut météorologique danois, l'expédition de récupération des instruments qui se fait en traîneau à chiens, soit le moyen le plus pratique de se déplacer dans cette région à cette époque de l'année, a rencontré beaucoup d'eau stagnante sur la couche de glace marine.

La glace se forme ici de façon assez fiable chaque hiver et est très épaisse, ce qui signifie qu'il y a relativement peu de fractures dans lesquelles l'eau de fonte peut s'écouler. Ruth Mottram, climatologue à l'Institut météorologique danois

« La semaine dernière, des conditions très chaudes se sont manifestées au Groenland et, en fait, dans une grande partie du reste de l'Arctique, sous l'effet de l'air plus chaud provenant du sud », a expliqué Mme Mottrand.

Selon elle, ces conditions ont fait fondre « beaucoup de glace sur les glaciers et la calotte glaciaire, et sur la glace de mer qui existe encore ».

La station météorologique DMI située à proximité de l'aéroport de Qaanaaq a enregistré un maximum de 17,3 °C mercredi dernier et 15 °C jeudi dernier, ce qui est élevé pour le nord du Groenland, même en été.

Fonte prématurée

Les événements de fonte tels que celui illustré par cette photo ne se produiraient normalement pas avant la fin de l'été, à la fin de juin ou en juillet.

M. Mottram a déclaré qu'il était trop tôt pour dire quel rôle le réchauffement de la planète avait joué, car bien que ces températures aient été inhabituelles, les conditions n'étaient pas sans précédent.

En général, cependant, elle a dit : « Nos simulations du modèle climatique prévoient une diminution générale de la durée de la saison des glaces de mer autour du Groenland [mais] la vitesse et la quantité dépendent fortement de l'augmentation des températures mondiales. »

Des températures supérieures à la moyenne sur presque tout l'océan Arctique et le Groenland au cours du mois de mai ont entraîné un recul précoce des glaces, la deuxième plus faible étendue de glace en 40 ans étant enregistrée, selon le National Snow and Ice Data Centre américain.

Le centre a indiqué que la glace de mer de l'Arctique pour le mois de mai était de 12 mètres carrés (4,7 m carrés), soit 1,13 m carré de moins que la moyenne de la période 1981-2010.