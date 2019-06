Le recteur de l’UQO Denis Harrisson ne sollicitera pas de nouveau mandat

M. Harrisson a fait part de ses intentions lors d'une séance régulière du conseil d’administration de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , lundi soir.

Après mûre réflexion et discussion avec ma famille, j’ai pris la décision de ne pas me représenter pour un nouveau mandat , a indiqué le recteur Harrisson dans un communiqué de presse. Je laisse place à la relève, et je partirai en janvier prochain avec le sentiment du devoir accompli.

Selon le recteur sortant, l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais a amorcé plusieurs projets et réalisations au cours des dernières années, dont l'élaboration du plan stratégique 2016-2020 et l’obtention de financement pour les nouveaux programmes en santé, notamment.

M. Harrisson a souligné d'autres faits saillants de son mandat, comme le projet de campus unifié à Gatineau, l’ouverture de la clinique santé pour les étudiants et des partenariats en Outaouais et dans les Laurentides, ainsi que l’accueil du Congrès de l’Acfas.

Le recteur a aussi fait face à certaines critiques pendant son mandat, notamment lors de la mise en oeuvre d'un plan pour contrer les violences sexuelles et lors d'une publication d'une vidéo qui recommandait au personnel la façon de s'habiller.

Cinquième recteur

Denis Harrisson a été nommé le cinquième recteur de l'institution en 2015, après avoir servi à titre de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche depuis août 2013.

Au cours de sa carrière, il a notamment été professeur titulaire à l'Université de Québec à Montréal et directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de 2003 à 2009.

Sociologue de formation, il avait a aussi été professeur au Département de relations industrielles de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais , de 1991 à 2003.

L’Université du Québec en Outaouais devra amorcer prochainement un processus de désignation d’un nouveau chef d’établissement.