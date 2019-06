Baie-Comeau veut améliorer ses installations électriques

Le maire Yves Montigny estime qu’il est important que la Ville investisse dans ses installations électriques qu'il considère comme une véritable valeur ajoutée.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Selon Yves Montigny, la Ville de Baie-Comeau attire beaucoup les projets d’entreprise électro-intensive, la pire chose en tant que maire est de refuser un projet , a-t-il déclaré.

Avec cet argent, la Municipalité compte d'abord convertir son poste Bégin 1 pour monter sa tension à 25 000 volts, comme celui d'Hydro-Québec.

Un nouveau poste complémentaire à Bégin 1 sera également construit. Les travaux devraient durer quatre ans.

Inquiétude sur la fusion de bureaux régionaux ministériels

Le conseil municipal de Baie-Comeau a voté une résolution afin de garder sur le territoire de la Ville les bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Cette résolution arrive en réponse au projet de loi réformant le mandat d'Investissement Québec déposé cette semaine par le gouvernement Legault.

Ce projet de loi prévoit notamment la fusion des bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation avec ceux d'Investissement Québec. Le conseil craint donc que les employés du bureau de Baie-Comeau soient délocalisés au moment de cette fusion.

Yves Montigny estime que la présence de fonctionnaires du ministère est essentielle pour le développement économique de Baie-Comeau.

On développe le parc Jean-Noël Tessier, on développe nos projets de développement économique, qui vont vraiment très bien. Alors là, on a une crainte, on a une crainte que ces employés-là soient délocalisés , a-t-il déclaré.

Les bureaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation à Baie-Comeau sont situés dans le centre Laflèche, dans le secteur Mingan. Les locaux d'Investissement Québec sont quant à eux situés à Sept-Îles.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil