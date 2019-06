Début des nouvelles consultations pour transformer les plaines LeBreton à Ottawa

« Le processus de renouvellement mettra à profit l’expérience passée pour créer une fusion dynamique des éléments résidentiels, commerciaux, culturels et sociaux enrichis par un domaine public et des commodités de classe mondiale », peut-on lire dans un communiqué de la CCN publié au début du mois.

L’organisme met en place des « portes ouvertes interactives » mardi, de 17 h à 21 h, dans le cadre de cette nouvelle consultation. Ces portes ouvertes ont pour but d’encourager la population à s’exprimer sur ce qui ferait des plaines LeBreton « un lieu unique » et de faire part de leurs priorités et de leurs valeurs en ce qui a trait au futur développement, entre autres.

Cette consultation survient quelques mois après que la Commission eut mis fin au plus récent projet promu par le groupe RendezVous LeBreton, dont le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa était partie prenante.

Le projet d’Eugene Melnyk et de ses collaborateurs, l'entreprise Trinity Development, avait fait face à de nombreux rebondissements, dont des poursuites judiciaires mutuelles de plusieurs centaines de millions de dollars.

En mars, la CCN a sonné le glas du projet et son dirigeant Tobi Nussbaum avait du même coup annoncé la mise en place d’un nouveau processus « totalement flexible » en vue du réaménagement du vaste terrain de 23,9 hectares (59 acres) voisin du Musée canadien de la guerre.

« Tout est sur la table », avait-il alors déclaré.

Plus de détails à venir