Victoria offrira bientôt des produits d'hygiène féminine dans des toilettes publiques

L’initiative a été suggérée par l’association United Way qui mène une campagne intitulée Period Promise visant à distribuer gratuitement des produits d’hygiène féminine tels que des tampons, des serviettes et des coupes menstruelles à toutes les femmes et filles, notamment aux plus pauvres.

La Ville de Victoria est fière d’adhérer à la campagne Period Promise de United Way , a déclaré la mairesse Lisa Helps dans un communiqué.

Ne pas avoir accès à des produits menstruels quand on en a besoin est un risque pour la santé et peut isoler socialement les personnes. Lisa Helps, mairesse de Victoria

Plusieurs syndicats et associations de la Colombie-Britannique se sont déjà engagés à offrir des produits d’hygiène féminine, selon United Way.

Le représentant local de l’association, Mark Breslauer, remercie la Ville de Victoria de se joindre au mouvement et d’ abattre les murs auxquels se heurtent de nombreuses femmes vulnérables.

En avril, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que des produits d’hygiène féminine seraient disponibles dans toutes les écoles de la province avant la fin de l’année.