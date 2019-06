Pleins gaz pour attirer les travailleuses sur le chantier LNG Canada à Kitimat

Le programme garantit aux femmes qui l'auront suivi un contrat avec LNG Canada ou avec l’un de ses sous-traitants sur le chantier de construction du nouveau pipeline de gaz naturel entre Dawson Creek et Kitimat.

L’entreprise évalue qu’elle devra embaucher jusqu’à 7500 travailleurs aux périodes du chantier les plus achalandées. Or, les femmes ne représentent que 5 % des effectifs dans les métiers de la construction.

Le président-directeur général de LNG Canada, Andy Calitz, aspire à doubler ce pourcentage et espère recruter plusieurs centaines de candidates au cours des 18 prochains mois grâce à ce programme.

LNG Canada ne considère pas ce manque de diversité comme le problème des femmes, mais celui du milieu de travail et qui a besoin d’être traité, confronté et réglé.

La formation aura lieu à l’Institut Kitimat Valley (KVI) dans le but d’attirer les candidates du nord de la province et des communautés autochtones voisines.

Elle leur fournit gracieusement formation, hébergement, matériel et équipement nécessaires pour les cours, ainsi que le transport en avion pour celles qui n’habiteraient pas à proximité.

Michelle Mungall, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources naturelles de la C-B. rappelle que les femmes constituent la moitié de la population, mais seulement 5 % des effectifs sur les chantiers de construction. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

LNG Canada a bénéficié de l’aval du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et d’un soutien exceptionnel du fédéral, lequel lui a octroyé l’investissement le plus important du secteur privé dans l’histoire du Canada.

La ministre de l'Énergie de la Colombie-Britannique, Michelle Mungall, a rappelé certaines conditions de soutien de son gouvernement : l’embauche de résidents de la province, mais aussi celle de travailleuses.

Attirer davantage de femmes compte, parce qu’on mérite d’avoir des emplois bien payés et on mérite aussi d’avoir un environnement de travail sécuritaire et encourageant.

Michelle Mungall, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources naturelles