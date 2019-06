L'expédition vers le Titanic est reportée à 2020

Ceux qui se sont déjà procuré des billets seront déçus d'apprendre que les expéditions sous-marines du Titanic sont, pour une deuxième année consécutive, remises à l'année prochaine.

OceanGate, qui vendait ces expéditions au coût de 168 000 $, a expliqué par l'entremise de Facebook qu'elle se voyait dans l'obligation de reporter le projet en raison de problèmes techniques.

Cet été, c'est plus de six expéditions qui étaient prévues dans l'océan Atlantique, au large de Terre-Neuve. Le billet pour une telle aventure coûte 168 000 $ par personne.

La proue du Titanic en 2004 au fond de l'océan, à environ 3700 mètres de profondeur. Photo : Courtesy of NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island (NOAA/IFE/URI