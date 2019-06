Le démantèlement d'une ligne à haute tension entraîne des fermetures de rues à Gatineau

Au cours de cette période, la rue Ernest-Gaboury, entre les rues Albert-Einstein et de Grondines, ainsi que le boulevard de la Cité, entre les boulevards de La Vérendrye Ouest et Saint-René, seront complètement fermés à la circulation entre 22 h et 5 h.

D'autres sections de rues seront aussi fermées de façon sporadique au cours des trois nuits que dureront les travaux.

L'intersection des boulevards de l’Hôpital et de La Vérendrye Ouest, la montée Paiement, entre les boulevards Saint-René Ouest et du Carrefour, et le boulevard Saint-René Ouest, entre le boulevard de la Cité et la montée Paiement, seront fermés à la circulation pour des périodes de 30 minutes.