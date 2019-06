Sainte-Marthe-sur-le-Lac : accueil partagé du moratoire partiel

Si plusieurs résidents se disent contents d’apprendre qu’ils auront le droit de reconstruire leur résidence, d’autres qui souhaitent partir après avoir obtenu une indemnisation équivalente à la valeur de leur propriété avant les inondations estiment avoir été oubliés.

Il y a plusieurs familles qui souhaitent pouvoir quitter […] et que l’on tienne compte de la valeur de nos maisons avant l’inondation. Et ce choix fondamental, on ne nous l’offre pas. Christian Hardy, résident de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

On nous annonce nos options pour reconstruire, mais j’aimerais bien qu’on nous annonce aussi nos options pour quitter , lance de son côté Myriam Sabourin.

Le programme d’indemnisation est loin de satisfaire les sinistrés.

Selon les informations que j’ai eues, je ressors avec 50 000 $ de dettes d’hypothèque. Sylvie Béchard, résidente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

En entrevue à 24/60, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation affirme que les évaluations ont été faites et on ne dépasse pas du tout les 200 000 $ [dans la zone sinistrée à Sainte-Marthe] , rappelant qu’il est possible que les assurances entrent en jeu .

Ce sont tous les citoyens du Québec qui paient pour ces inondations , précise la ministre.

Le gouvernement affirme pour sa part avoir entendu les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où plus de 5000 personnes ont été évacuées après la rupture d’une digue, le 27 avril.

Québec a ainsi soustrait la municipalité de l’application du décret en invoquant un cas exceptionnel . Pour les autres municipalités, le moratoire s'applique dans les zones à risque d’inondation de grand courant (0-20 ans) et les secteurs ayant été inondés en 2017 et 2019.

Si la digue n'avait pas cédé, on ne serait pas rendus là , explique la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, souhaite de son côté que le gouvernement modifie son programme d’aide aux sinistrés de sorte que les citoyens qui veulent quitter Sainte-Marthe-sur-le-Lac puissent le faire .

Pour Mme Laforest, « la volonté première » des citoyens était la reconstruction.

Il y a entre 80 % et 83 % de la population qui veulent reconstruire, qui veulent rester à Sainte-Marthe et qui ne sont pas inondés à plus de 50 % , ajoute la ministre.

Avec les informations de Julie Marceau