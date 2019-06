La 109 et la 117 parmi les pires routes en Abitibi-Témiscamingue

Cependant, Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec, indique que la campagne Les pires routes du Québec est un vote populaire et que par conséquent, les routes qui y apparaissent sont celles pour lesquelles le plus de citoyens se sont mobilisés à voter.

Souvent, quand les routes se retrouvent comme ça dans le palmarès, c'est qu'il y a vraiment eu une volonté locale, beaucoup de bouche à oreille, pour inciter les gens à participer à Pires Routes et à voter, souligne-t-elle. Puis je veux rajouter que ce n'est pas parce qu'il n'y aucune route de l'Abitibi et du Témiscamingue dans le palmarès des 10 pires routes qu'il n'y a pas de route de votre région qui mériterait de s'y retrouver, ça, ça va de soi.

Mme Gauhtier précise que la région de Montréal a enregistré la plus grande participation pour cette campagne.

Des améliorations nécessaires en Abitibi-Témiscamingue

CAA-Québec a également publié un top 5 des pires routes pour chaque région du Québec. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, la route 109 arrive au premier rang, suivie du Chemin de ceinture du Lac, à Macamic, et de la route 117. Les routes 395 et 113 arrivent à égalité en cinquième position.

Luc Adam, conseiller en communications pour Transport Québec, souligne que le palmarès ne donne pas suffisamment de détails sur les routes en mauvais état dans la région.

En ce qui concerne l'Abitibi-Témiscamingue, c'est tellement général, on n'y identifie pas des sections comme telles de route, on y va de façon générale avec des numéros de route qui ont plusieurs centaines de kilomètres, donc on ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions , dit-il.

Des travaux prévus

M. Adam signale toutefois que des travaux sont prévus sur certains tronçons de route qui figurent dans le palmarès régional, notamment un important projet de réasphaltage sur la 117 en 2020. Ces travaux coûteront plus de 10 millions de dollars.

C'est dans le secteur du réservoir Dozois dans la réserve faunique de La Vérendrye, sur une vingtaine de kilomètres, spécifie-t-il. C'est quand même assez dégradé, il y a comme de la planche à laver à un endroit. On va intervenir dans les fondations supérieures de la route et on va réasphalter ça.

Des travaux auront également lieu cet été sur la route 109 dans la section se situant dans le secteur urbain d'Amos ainsi que sur la route 113 entre les kilomètres 112 et 122 au sud de Lebel-sur-Quévillon.