Quartier Well Sud : la démolition pourrait s'amorcer à l'automne

Les infrastructures devant céder leur place au futur Quartier Well Sud comme l'actuel stationnement à étages, au centre-ville de Sherbrooke, pourraient être démolis dès l'automne prochain.

Les élus de Sherbrooke ont autorisé lundi soir en séance du conseil municipal un règlement d'emprunt de 8,5 millions de dollars afin de pouvoir mettre en branle une première phase du projet dès cet automne, lorsque l'entente avec le promoteur Espace Centro, formé d'EXP et du groupe Custeau, pourrait être ratifiée par les élus.

Ça va quand même très rondement [avec le promoteur]. Il faut prévoir cet emprunt-là d'avance, parce qu'il y a un délai de trois mois environ. Si le promoteur nous dit que si toutes les ententes sont signées, on peut partir plus de bonne heure, pourquoi ne pas le faire? Il y a des emplois en jeu là-dedans et il faut de la planification , a souligné le maire Steve Lussier.

Le stationnement à étages de la rue Wellington Sud à Sherbrooke Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

De ce montant, 5 millions de dollars seront destinés au consortium Espace Centro tandis que 3 millions de dollars serviront à relocaliser les infrastructures de la Ville se trouvant à proximité de la zone ciblée, comme les infrastructures électriques, d'aqueduc et d'égoûts.

Rappelons que la Ville prévoit investir un total de 25 millions de dollars dans le projet visant à revitaliser son centre-ville.