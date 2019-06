Les Roughriders prêts à rebondir malgré la blessure de Zach Collaros

Une décision finale sera prise après l’entraînement mardi, mais Craig Dickenson promet que les deux joueurs obtiendront du temps de jeu lors du prochain match, jeudi, à Ottawa.

Cody [Fajardo] et Isaac [Harker] sont deux joueurs qui ont un style différent. Ils font du bon travail à l’entraînement et les deux vont voir de l’action lors du prochain match , a-t-il indiqué.

L’entraîneur-chef des Roughriders soutient que le manque d'expérience d'Isaac Harker au sein de la Ligue canadienne de football ( LCFLigue canadienne de football ) ne sera pas un facteur dans le choix de son quart-arrière partant.

Dans le vestiaire, les joueurs assurent n’avoir aucune préférence, même s’ils auraient aimé pouvoir compter sur les services de Zach Collaros.

On travaille fort pour être prêt au début de la saison et de voir qu’il est blessé pour six matchs, c’est décevant [...], mais pendant le camp d’entraînement, on a fait beaucoup de répétitions offensives avec tous les quarts-arrière , a rappelé le centre-arrière Alexandre Gagné.

Les Roughriders de la Saskatchewan ont inscrit le nom de Zach Collaros sur la liste des blessés pour au moins six matchs, dimanche.

La nature de sa blessure n’a cependant pas été révélée par l’organisation.

Malgré la blessure de Zach Collaros, le centre-arrière des Roughriders Alexandre Gagné, affirme que son équipe se prépare de la même façon en vue du prochain match de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Simoni Lawrence suspendu

D’ailleurs, le secondeur des Tigers-Cats de Hamilton Simoni Lawrence, a écopé d’une suspension de deux rencontres pour son plaqué ayant mené à la blessure de Zach Collaros.

Le commissaire de la LCFLigue canadienne de football , Randy Ambrosie, a justifié sa décision en affirmant que le plaqué dangereux, téméraire et insouciant de Simoni Lawrence n’avait pas sa place au football.

De son côté, l’entraîneur des Roughriders s’est dit satisfait du verdict de la LCFLigue canadienne de football .

Zach Collaros a été contraint de quitter la rencontre au premier quart après avoir été plaqué à la tête par le joueur des Tigers-Cats, jeudi dernier.

Une punition de 25 verges pour rudesse excessive envers le quart-arrière des Roughriders a été décernée à Simoni Lawrence sur la séquence.

Les Tigers-Cats ont remporté le match par la marque de 23 à 17.

Avec les informations de Charles Lalande