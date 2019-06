Une nouvelle image de marque pour les Îles-de-la-Madeleine

Le slogan Et si... les Îles, se retrouve au centre de la campagne de promotion qui sera déployée à la grandeur du Québec.

Ce slogan est aussi l'adresse du nouveau site web, un des outils utilisés pour contrer la décroissance démographique de l'archipel.

« Et si... les Îles » est le slogan de la nouvelle campagne promotionnelle des Îles. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une vidéo pour aider les employeurs dans le recrutement de travailleurs a aussi été dévoilée, de même que le logo de la stratégie d'attraction des personnes.

C'est Marie-Ève Arbour, de la firme Visages régionaux, qui a conçu la nouvelle image de marque.

On veut que les gens puissent se projeter, vivre aux Îles 365 jours par année, donc on s'éloigne beaucoup d'un travail touristique.

Évidemment, le caractère unique du paysage et de la nature qui nous entoure aux Îles, c'est un élément qu'on veut mettre de l'avant dans l'image de marque parce que c'est un élément hautement distinctif. Par contre, c'est loin d'être le seul élément sur lequel il faut travailler , explique-t-elle.

Marie-Ève Arbour, présidente et fondatrice de la firme Visages régionaux Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La pénurie de logements dans l'archipel et le manque de places en garderie causent cependant bien des maux de tête à des familles madeliniennes.

Plus il y aura de gens, plus il y aura de logements, plus il y aura des garderies disponibles aussi parce que là où il y a des gens, il y a des services.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine