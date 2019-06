Nouvel ordre d’évacuation à cause des feux de forêt dans le nord de l’Alberta

L'agence provinciale Alberta Emergency Alert a publié cet ordre d’évacuation, lundi à 10 h 55.

Situé à 150 kilomètres au nord de High Level, le secteur de Indian Cabins, est le lieu habité le plus au nord de l’Alberta. Ses communautés sont menacées par les feux de Chuckegg et de Jackpot Creek, deux brasiers qui restent hors de contrôle et qui risquent de prendre de l’ampleur dans les prochains jours.

Dans sa dernière mise à jour, Alberta Wildfire, s’attend à ce que la journée de lundi soit « une journée éprouvante » pour les quelque 900 pompiers qui combattent le feu de Chuckegg Creek et leurs 90 collègues qui tentent de maîtriser celui de Jackpot Creek.

À ce jour, le feu de Chuckegg Creek a dévoré 276 000 hectares de terrain, et l’incendie de Jackpot Creek a quant à lui fait partir 47 000 hectares en fumée.

Les résidents de Indian Cabins sont invités à se déplacer au nord de la Route 35, en direction des Territoires du Nord-Ouest.

Toutes les personnes évacuées doivent prendre contact avec les autorités du Comté Mackenzie en appelant au 780-927-3718.