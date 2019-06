La médecine innue continue d'être cultivée

Le projet Innu Natukuna – qui signifie médecine innue –, c'est une sorte de pharmacie qui a été élaborée dans les locaux de la maison de la culture innue, dans le village d'Ekuanitshit.

Aujourd'hui, c'est une vingtaine de remèdes qui sont offerts gratuitement à quiconque en aurait besoin.

Toutes les plantes sont médicinales, mais aujourd'hui, on en ramasse peut-être 20 %. On ramasse les plus utilisées aujourd'hui à la pharmacie. Georgette Mestokosho, coordonnatrice du projet Innu Natukuna

Selon ceux qui les concoctent, ces médicaments guérissent les infections, calment les douleurs musculaires, soulagent la toux ou encore traitent l'arthrose.

C'est après avoir bouilli des écorces d'arbres durant des heures qu'on obtient ce petit pot qui aide à guérir les coupures. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Mais les techniques de fabrication demeurent secrètes.

C'est que les responsables craignent que les plantes de la forêt boréale ne deviennent des produits de consommation.

Georgette Mestokosho, coordonnatrice du projet Innu Natukuna Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On a des savons qu'on vend à la maison de la culture pour l'eczéma, mais c'est juste ça qu'on fait. On ne veut pas devenir commercial. C'est correct de rester petit. Georgette Mestokosho, coordonnatrice du projet Innu Natukuna

Selon les responsables d'Innu Natukanu, ceux qui possèdent ces connaissances portent la responsabilité de soigner gratuitement leur collectivité. Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Un soin particulier est porté aux restes de plantes prélevées en nature.

Pour le bon fonctionnement, il faut s’assurer de faire beaucoup de cueillettes, surtout en ce qui concerne celles qui sont les plus fréquemment utilisées. Traduction de l'innu d'Agathe Napess, aînée

Par exemple, lorsqu'une branche est écorcée, le chicot est remis en nature. Lorsque les feuilles sont cueillies, le reste de la branche est déposé en hauteur, souvent sur un feuillage de sapin.

Modernité et techniques anciennes

Les gestes de cueillettes et les recettes des décoctions demeurent identiques depuis des millénaires. Par contre, la transmission des connaissances, elle, se modernise.

Un homme fait maintenant partie du cercle d'initiées.

La tradition en tant que telle disait que [l'enseignement de la médecine] c'était pour les femmes, de mère en fille. Mais vu qu'aujourd'hui tout le monde est ouvert, j'ai ouvert un poste pour les hommes , dit Georgette Mestokosho.

Ces femmes d'Ekuanitshit offrent gratuitement près d'une vingtaine de remèdes différents. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Entre les rires qui fusent au gré de la cueillette en ce jour de juin ensoleillé, Georgette Mestokosho raconte avoir vu la flore boréale changer.

Aujourd'hui, on ne peut pas ramasser [ces feuilles du thé du Labrador] au soleil. Il y a quelques années, on pouvait aller dans le soleil. Maintenant, il faut aller dans les sous-bois. Peut-être à cause du changement climatique, les feuilles sont brûlées par le soleil. Elles sont plus brunes. Elles sont moins belles.

Pour récolter des essences rares et aussi fuir la pollution des villages, elles partent régulièrement, en hélicoptère, en avion ou en automobile vers l'intérieur des terres dans le territoire qu'ils appellent Nutshimit.

« Toutes les plantes possèdent des vertus médicinales », affirme l'aînée d'Ekuanitshit, Agathe Napess. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Guérir sa langue

En exécutant avec soin les mêmes gestes que leurs aïeuls, les responsables d'Innu Natukuna luttent aussi contre la disparition de leur langue.

Au tout début quand j'ai commencé, je voulais apprendre en français, je pensais que c'était plus facile, souffle Georgette Mestokosho. Mais je n'ai jamais appris le nom français des plantes, le nom français des racines, ç'a toujours été en innu.

Le projet Innu Natukuna est aussi un projet de transmission de savoirs Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Leur projet communautaire s'étend au-delà des frontières d'Ekuanitshit. Des Innus du Labrador ont récemment parcouru les centaines de kilomètres qui les séparent de la côte pour en apprendre davantage sur ce que la forêt boréale peut leur apporter.

Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de personnes , de dire Georgette Mestokosho. Ça commençait à se perdre, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mères, beaucoup de jeunes qui viennent, ils y croient maintenant.

Qui sait? Certaines recettes délaissées avec le temps pourraient revenir dans les habitudes.

Pour la première fois depuis la jeunesse de cette aînée, une concoction à base de graisse de phoque devrait être préparée cet automne.