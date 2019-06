Thom Yorke donnera 3 concerts au Canada cet automne

C'est à la Place Bell, à Laval, que Thom Yorke et ses deux acolytes débuteront le 26 septembre leur tournée nord-américaine de 15 dates, qui les mènera à Toronto le 27 septembre et à Vancouver le 21 octobre.

Ils interpréteront des chansons tirées des albums solo de Thome Yorke, The Eraser et Tomorrow’s Modern Boxes, et du disque Amok d’Atoms For Peace, ainsi que des titres inédits.

Né en 2009, Atoms For Peace est un groupe de rock composé, entre autres, de Thom Yorke et de Nigel Godrich, mais aussi de Flea, un membre des Red Hot Chili Peppers.

Les billets des concerts de cette tournée nord-américaine seront mis en vente le vendredi 21 juin à 10 h.