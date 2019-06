Chantier naval de Bas-Caraquet : un dernier effort plaide Serge Cormier

L’un des grands locataires du chantier, Groupe Océan, réclame la rampe de halage promise par l’ancien gouvernement libéral de Brian Gallant. Cette rampe permettrait au chantier de soumissionner pour la construction de plus gros bateaux. Il ne dispose actuellement que d’un ber cavalier qui permet de soulever des bateaux de 300 tonnes ou moins.

Ottawa s’était engagé à investir 10 millions de dollars au chantier, en 2017. Il reste 4 millions sur cette somme, selon le député Cormier. Comme une rampe de halage coûtera près d’un million de dollars, la participation du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs est essentielle, dit-il.

On est rendu à la ligne d'arrivée, c'est comme si vous étiez rendu à un marathon et que vous faites les trois derniers 300 mètres et que vous décidez de virer de bord. C'est à peu près ça que le gouvernement Higgs veut faire!

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst