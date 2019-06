Trois nouveaux hélicoptères pour améliorer les services d'Airmedic

Selon Airmedic, cet investissement de 30 millions de dollars permettra de déployer des hélicoptères plus performants et plus sécuritaires, permettant de réduire les délais d'intervention.

Ces nouveaux hélicoptères peuvent voler durant trois heures sans ravitaillement et offrent une meilleure autonomie, comparativement aux deux heures de vol de la flotte actuelle.

Les appareils sont aussi dotés d’un plus grand espace dans la cabine et peuvent accueillir deux patients sur civières ainsi que quatre membres du personnel médical.

Autre nouveauté, les aéronefs ont une meilleure résistance au froid et peuvent le soutenir jusqu’à - 45 degrés Celsius, tandis que les précédents hélicoptères ne pouvaient pas voler à des températures inférieures à - 25 degrés.

On est capable d’aller dans le Nord. C’est un appareil qui peut aller dans des températures de - 45, donc c’est assez essentiel si on a besoin de faire un sauvetage en région éloigné et dans le froid. Stephan Huot, actionnaire principal d'Airmedic

Un des nouveaux hélicoptères Airbus EC 145e qui s'ajoute à la flotte d'Airmedic. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Morin

Avec ce nouvel investissement, Airmedic dispose désormais de quatre hélicoptères et de huit avions. En tout, l'entreprise consacrera neuf aéronefs à ses opérations d’urgence.

Les appareils serviront pour le transport préhospitalier ainsi que le transport interhospitalier.

Leur mise en service est prévue au cours des prochaines semaines.