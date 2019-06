Deux journalistes de Radio-Canada à Vancouver remportent un prix d’excellence

Décernée par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et la Fondation canadienne de la santé des femmes (FCSF), la reconnaissance souligne le travail de journalistes « qui ont contribué de façon importante à la santé publique au Canada ».

Il existe encore de nombreux tabous et ces sujets sont souvent traités de façon impersonnelle , estime la journaliste Sarah Murphy.

Le devoir de journaliste consiste aussi à aller au-delà des idées reçues, et elles sont nombreuses quand vient le temps de parler de menstruations. Anaïs Elboujdaïni, journaliste et lauréate du prix d'excellence

Mme Elboujdaïni dit que les réactions et les commentaires suivant la publication du reportage l’ont convaincue qu'elle et Mme Murphy ont mis le doigt sur une question de société trop souvent dans l'ombre.

Elle ajoute que le reportage a permis de faire découvrir au lectorat un concept, le flux instinctif libre.

Nous nous sommes donné pour mission de trouver un angle plus humain, plus personnel. Nous voulions donner la parole aux femmes, leur permettre de s’exprimer sur ce qu’elles vivent. Sarah Murphy, journaliste et lauréate du prix d'excellence

Le reportage multimédia de Mme Elboujdaïni et de Mme Murphy met en lumière les personnes qui tentent de modifier la perception et la compréhension de la fonction féminine normale et de démystifier les menstruations , indique le communiqué de la SOGC.