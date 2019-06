La Municipalité de L’Ange-Gardien en Outaouais aura son école primaire

Les jeunes familles de L’Ange-Gardien, en Outaouais, pourront d’ici deux ans envoyer leurs enfants à l’école dans la municipalité. Le député de Papineau et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a confirmé lundi un financement de 16,2 millions de dollars pour la construction du tout premier établissement scolaire de niveau primaire de la ville.

Le maire Marc Louis-Seize a parlé d’un grand jour pour la municipalité et d'un projet qui nous tenait tous à coeur , dont l’ébauche remonte au milieu des années 1990.

On devient de moins en moins une municipalité-dortoir. Marc Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien

Les appels d’offres seront lancés sous peu. Si tout va comme prévu, la future école des Grands-Pins sera terminée à temps pour accueillir ses premiers élèves à l’automne 2021. Elle recevra 12 groupes, ainsi que deux groupes de maternelle 5 ans et deux autres de maternelle 4 ans.

J’ai l’espoir pour une architecture nouvelle , souligne de son côté le président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV), Éric Antoine. Qu’on puisse voir une école du futur, quelque chose de bien qui puisse accueillir les élèves dans un beau milieu.

Deux agrandissements d’écoles à Gatineau

Par ailleurs, deux écoles de la Commission scolaire Portages-de-l’Outaouais (CSPO) pourront aller de l’avant avec des travaux d’agrandissement.

C’est le cas de l’immeuble Sainte-Cécile, à La Pêche, lié à l'École au Coeur-des-Collines. Les 12,3 millions de dollars confirmés par Québec serviront à ajouter 10 classes ainsi qu’un gymnase. Cette somme permettra aussi d'accueillir la maternelle 4 ans.

Des travaux d’agrandissement à l’École du Parc-de-la-Montagne, à Gatineau, seront également financés à hauteur de 11,9 millions de dollars. Cette somme permettra là aussi d’accueillir les enfants dès la maternelle 4 ans, en plus d’ajouter une douzaine de locaux et un gymnase. L’échéancier visé est la rentrée de l’année scolaire 2021-2022.

Enfin, la future école primaire dans le secteur d’Aylmer (037) reçoit pour sa part 3 millions de dollars de Québec, soit l’équivalent d’environ 10 % de son financement total. Cette enveloppe servira, par exemple, aux plans et devis. Procéder par étapes « est une nouvelle façon de faire », explique le ministre Lacombe. On fait le pari qu’on va pouvoir construire plus rapidement.

Québec investit au total plus de 43,4 millions de dollars dans les quatre projets ciblés en Outaouais. Cette annonce a été faite en marge de l'investissement de 1,7 milliard dans les infrastructures scolaires annoncé, lundi, par la Coalition avenir Québec (CAQ).