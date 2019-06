Les élèves de l'école Saint-Sauveur inaugurent leur oeuvre murale

La murale est constituée de plus d'une quarantaine d'œuvres rassemblées à l'entrée de l'établissement.

En plus de permettre aux élèves d'en apprendre plus sur la culture autochtone, le projet illustre aussi la volonté d'éliminer la discrimination raciale.

Les élèves ont peint différents animaux selon leur signification dans la culture anichinabée. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Une cinquantaine d'élèves ont participé à la réalisation des œuvres en mars.

M. Polson a fait des petits croquis très simples, au crayon de plomb, puis les élèves sont allés remplir et mettre les couleurs, de la façon dont ils voulaient , affirme Maude Goulet, agente de développement à la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Ce sont les sept grands-pères, les sept enseignements sacrés. Les sept enseignements, ce sont sept valeurs, et chaque valeur correspond à un animal totem. Chaque élève a choisi la valeur qui le représentait le mieux, et ensuite on leur a dit quel animal correspondait , poursuit Mme Goulet.

L'inauguration officielle de la murale avait lieu le 17 juin. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

- Avec la collaboration de Mélanie Picard