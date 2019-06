Une piste de saut à ski temporaire fait voler de jeunes athlètes

La piste construite à partir de plastique grillagé orange et de morceaux de bois a été installée sur une colline d’un parc du sud-ouest de Calgary, dans le quartier Glendale.

L'entraîneur des jeunes athlètes, Nik Petrov, en a eu l’idée après avoir vu du matériel similaire utilisé en Norvège et en Russie. J’ai acheté un rouleau de plastique grillagé, chaussé mes skis et dévalé la pente. [...] Cela a super bien fonctionné , raconte-t-il.

La piste temporaire n'a coûté que 500$ de matériel. Photo : CBC News

Pour le président de l’organisme, Todd Stretch, la survie du sport était en jeu. Étant donné la vétusté des tours héritées des Jeux olympiques de 1988 et le coût des rénovations, celles-ci ont été fermées définitivement à l’automne, laissant les jeunes espoirs et les sauteurs à ski sans lieu d’entraînement.

Les plus doués se sont tournés vers l’Europe, mais M. Stretch craignait de perdre la nouvelle génération. Saut à Ski Canada a perdu quelques uns des 70 membres que comptaient ses équipes à l’automne.

Comme n’importe quel athlète, nous nous sommes relevés et nous sommes retournés à l'entraînement pour faire ce que nous aimons : voler. Todd Stretch, présidenta de Saut à Ski Canada

La solution n’est toutefois que temporaire. Selon M. Petrov, les jeunes auront besoin de structures plus longues et plus pentues pour progresser. Saut à Ski Canada n’est pas sûr de pouvoir garder la structure en l’état toute l’année dans ce parc public.

L’organisme travaille toutefois sur l’établissement d’un centre nordique à Calgary qui allierait des pistes de saut à ski et de ski de fond.

D'après les informations de Terri Trembath.