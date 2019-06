Deux semaines d'activités pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants à Ottawa

Le coup d'envoi de la Semaine d’accueil à Ottawa a été donné, lundi, à l'hôtel de ville. Pendant deux semaines, plus d’une centaine d’événements célébreront l’apport des nouveaux arrivants dans la capitale nationale et favoriseront leur intégration.

C'est une semaine au cours de laquelle nous voulons exprimer notre bienvenue aux nouveaux arrivants , explique Hindia Mohammoud, directrice du Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa.

La Semaine d'accueil à Ottawa va décerner des prix à 10 personnes qui ont œuvré pour aider les nouveaux arrivants. Ces personnes ont été désignées par les nouveaux arrivants eux-mêmes.

On reconnaît les avantages et les contributions qu'ils font à notre bien-être, à notre prospérité, à notre dynamisme comme ville. Hindia Mohammoud, directrice du Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa

La Semaine accueil d'Ottawa va aussi décerner des prix aux personnes qui ont œuvré pour aider les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Tant des activités éducatives que sportives, ainsi que des événements favorisant l’engagement communautaire, attendent les participants. Les plus grands défis auxquels les nouveaux arrivants font face sont de se faire des contacts, obtenir un emploi et accéder à l'éducation, rappelle Mme Mohammoud.

Hindia Mohammoud est la directrice du Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Des visites à pied, notamment, sont organisées dans plusieurs quartiers par les organismes Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa et Patrimoine Ottawa, afin que la population puisse apprendre à connaître l’histoire des secteurs qu’ils habitent.

Le 19 juin, les villes de Gatineau et d’Ottawa offrent une visite à bord d’un autobus afin de promouvoir la grande région métropolitaine qui existe à Ottawa et à Gatineau, les attractions historiques, récréatives et culturelles locales, ainsi que les programmes et services disponibles dans ces villes . Les personnes intéressées doivent toutefois s’inscrire.

Par ailleurs, les écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) invitent leurs élèves à contribuer à la création d’une oeuvre murale qui démontre l’ouverture, l’inclusion et la diversité , du lundi 17 juin au dimanche 30 juin.

Environ 12 000 nouveaux immigrants s'installent à Ottawa chaque année.

