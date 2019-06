Collision mortelle entre un motocycliste de 15 ans et un train à Oakbank

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’Oakbank est intervenue sur les lieux de l’accident vers 17 h 50, au passage à niveau situé sur le chemin Spruce près du chemin Oakwood. Le sergent Paul Manaigre, porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada du Manitoba, indique que le jeune homme était au volant d'une moto tout-terrain et roulait en direction nord lorsqu’il a été fauché par le train, qui circulait vers l’est.

La mort du motocycliste a été constatée sur les lieux.

La GRCGendarmerie royale du Canada ignore ce qui s’est passé précisément et pourquoi le motocycliste ne s’est pas arrêté au passage à niveau. On ne sait pas s’il n’a pas vu le train jusqu’à la dernière minute, dit le sergent Manaigre.

La circulation dans le secteur a repris dimanche soir. Les policiers du détachement d’Oakbank, le Service de police du Canadien Pacifique et un enquêteur chargé de la reconstitution des collisions poursuivent leur enquête.

Springfield durement frappée

Ce jeune homme était bien connu et très aimé dans la communauté, souligne Jeff Hudson, chef des pompiers de la municipalité rurale de Springfield. C'est juste terrible pour la communauté.

La directrice de la division scolaire Sunrise, Cathy Tymko, note que l'équipe de crise de la division s'est rendue lundi dans les trois écoles d'Oakbank pour apporter son soutien aux élèves.

C'est la période des examens, et Mme Tymko indique qu'une note a été envoyée aux parents pour les informer qu'ils pourraient reporter leurs évaluations si leurs enfants sont trop bouleversés par cet accident.

Cette histoire fait suite à deux autres accidents récents survenus dans le secteur de Springfield.

Un jeune homme de 19 ans est mort près d’Anola le mois dernier dans un accident entre un camion à ordures et une camionnette. Et au mois d’avril, un adolescent de 17 ans a été blessé dans un accident entre une voiture et un train.

Le sergent Paul Manaigre estime que le drame de dimanche est l'occasion de rappeler aux motocyclistes, automobilistes et piétons de redoubler de prudence aux abords des passages à niveau.