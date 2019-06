Hydro-Québec investit 612 millions $ à la centrale Rapide-Blanc

Les travaux qui débuteront en 2020 permettront notamment de remplacer les six groupes turbine-alternateur de la centrale. La société d’État compte aussi réhabiliter le bâtiment, les systèmes auxiliaires électriques et mécaniques, les pertuis et les vannes de prises d’eau.

Au total, les travaux vont entraîner la création d’une centaine d’emplois jusqu’en 2027.

Mise en service en 1934, la centrale est exploitée par Hydro-Québec depuis la nationalisation de l'électricité au Québec (1963). La puissance installée est de 204 MW, elle comporte six groupes turbines et a une hauteur de chute de 32,92 mètres. Son réservoir, le réservoir Blanc, à une superficie de 8 260 hectares.