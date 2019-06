Manque de civisme aux abords du chantier King/Bertrand-Fabi

Vendredi, les policiers de Sherbrooke ont remis 22 constats d’infraction pour différents comportements fautifs. Un automobiliste a même circulé sur la piste cyclable pour éviter de suivre la signalisation.

Quatorze constats concernent des véhicules qui sont passés sur un terrain privé et six constats sont en lien avec le non-respect de la signalisation.

On se rappelle que d'éviter la signalisation en passant par le stationnement des commerces, l’amende s'élève à 170 $ plus les frais , souligne la porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron.

De nombreux incidents où des conducteurs ont été impatients envers des signaleurs ont aussi été rapportés aux autorités.

Ce sont des choses qu'on ne tolérera pas. On a dû retourner deux signaleurs qui étaient au bord des larmes vendredi passé compte tenu du comportement de certains citoyens. Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke

La Ville rappelle aux usagers de la route d’éviter autant que possible ce secteur et de privilégier le boulevard René-Lévesque. Ce ne sera pas facile jusqu'au 19 juillet. Faites le tour et passez ailleurs qu'à cette intersection. Le boul. René-Lévesque est sous-utilisé actuellement , soutient Mme Gravel.

Deux nouveaux chantiers majeurs

Plus d'une soixantaine de chantiers sont en cours cette semaine sur le territoire de la ville de Sherbrooke, dont deux nouveaux: le resurfaçage d'une partie de la rue McCrea et la réfection de la rue Hector-Brien dans le parc industriel.