Isabelle Fleury dirigera l’équipe nord-ontarienne de Radio-Canada

Diplômée en histoire et en communication, Mme Fleury a travaillé à la station du Grand Sudbury de 2002 à 2018.

Après avoir été journaliste culturelle pendant plusieurs années, elle est devenue animatrice et réalisatrice de l’émission matinale Le matin du Nord en janvier 2016.

En janvier 2018, elle a quitté la station en direction de Toronto, pour prendre la barre de l’émission de l’après-midi, l’Heure de pointe.

Pour y avoir œuvré plusieurs années, [Mme Fleury] connaît très bien Radio-Canada, en particulier ses activités nord-ontariennes , a déclaré Pierre Ouellette, directeur des services français pour les régions de l’Ontario à Radio-Canada. Elle a une grande connaissance des communautés du Nord de l’Ontario et pourra bien encadrer et appuyer notre personnel en place au Grand Sudbury, à Nipissing Ouest, à Timmins, à Hearst et à Thunder Bay pour permettre d’encore mieux servir nos auditoires.

Ma vision, c’est d’une part de faire rayonner le Nord de l’Ontario partout dans le monde , explique la nouvelle cheffe. Mais ce qui est très important, c’est qu’on fasse ce que l’on fait pour les gens du Nord de l’Ontario. Qu’on raconte des histoires qui sont importantes pour eux parce qu’ils s’y reconnaissent. Mais aussi des histoires qui nous questionnent et qui vont nous faire avancer comme communauté.

Restructuration à la gestion de Radio-Canada

La création de ce nouveau poste s’inscrit dans un processus de restructuration de la gestion d’ICI Ontario, qui espère se rapprocher de ses auditoires et mieux répondre à leurs besoins.

L’ajout de ce poste dans le Nord de l’Ontario était un souhait de longue date du personnel de Sudbury , affirme M. Ouellette, dans un communiqué.

Cette restructuration s’inscrit parfaitement dans une démarche de toujours mieux servir la province en étant plus près des citoyens sur le terrain. Pierre Ouellette, directeur de l'information

D’autres changements ont aussi lieu ailleurs en Ontario. Sonia Boisvert devient première cheffe aux émissions à Toronto, aux contenus à Windsor et au développement, alors que George Achi assume les fonctions de premier chef de l’information à Toronto.