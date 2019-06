Un béluga retrouvé mort sur la plage de Val-Marguerite près de Sept-Îles

Des échantillons de chair et d'ADN seront ensuite envoyés pour analyse à l'institut Maurice-Lamontagne et au Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.

La cogestionnaire du réseau urgences mammifères marins, Anik Boileau, explique que l’analyse de ces échantillons permettra d’expliquer la présence du béluga si loin à l'est du fleuve. La nécropsie permettra aussi de fournir des éléments de réponses sur les conditions qui ont mené à la mort du béluga.

C’est vraiment rare de voir des bélugas ici. Ce sont vraiment des animaux grégaires. Pourquoi est-ce qu’ils sont seuls? Est-ce qu’il était malade?

Le réseau urgences mammifères marins a été alerté de la présence de la carcasse de béluga sur la plage Val-Marguerite du côté Ouest de Clarke City, dimanche matin.

Selon urgences mammifères marins, il s'agit de la sixième carcasse de bélugas retrouvée sur les plages du Québec, depuis le début de l'année.